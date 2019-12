Οι «λεπίδες» του Κρις Γουάιλντερ κερδίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς και θαυμαστές με όσα κάνουν τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στην πρώτη παρουσία της ιστορίας τους στην σύγχρονη μορφή του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Παραμένοντας αήττητη στα 9 πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια της σεζόν, έχοντας μάλιστα περάσει από έδρες όπως το «Στάμφορντ Μπριτζ» (2-2 με την Τσέλσι), το «Γκούντισον Παρκ» (2-0 την Έβερτον), το Tottenham Hotspur Stadium (1-1 με Τότεναμ), το «Μολινό» (1-1 με Γουλβς) και το «Carrow Road» (2-1 τη Νόριτς), η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έχει κάνει... πάταγο.

Είναι η πρώτη φορά στα 119 χρόνια ζωής του κλαμπ που καταφέρνει να μην φύγει με σκυμμένο το κεφάλι από 9 πρώτα ματς μακριά από το κοινό του σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Παράλληλα, το σύνολο του Γουάιλντερ έχει τα περισσότερα clean sheets από κάθε άλλη ομάδα στις τέσσερις κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και η τελευταία φορά που κάποια νεοφώτιστη βρισκόταν εντός 5άδας της Premier τα Χριστούγεννα, ήταν πίσω στο 2000, η Ίπσουϊτς!

WHAT. A. WIN! 3 in a row

Re-live our 1-0 win at Brighton with this week's Behind the Blades! pic.twitter.com/6smnLnqSf4

