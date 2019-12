Αντσελότι: «Θα καλέσω τον Ιμπραΐμοβιτς στο Λίβερπουλ...» (pics & vid)

Ο τρεις φορές νικητής του Champions League αλλά και κάτοχος της Premier League αποτελεί και επίσημα τον νέο προπονητή της Έβερτον από το Σάββατο και το πρωί της Δευτέρας παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου.

Σε αυτή, όπως ήταν φυσιολογικό μίλησε για το... φλέγον θέμα που έχει γεμίσει τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Σουηδός ήταν στα πλάνα του Αντσελότι όταν εκείνος ήταν ακόμη στη Νάπολι, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα και, εξατίας της φιλίας τους επανήλθε και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Έβερτον.

«Μπορεί να καλέσω τον Ζλάταν στο τηλέφωνο, να μάθω αν θέλει να έρθει στο Λίβερπουλ... αλλά όχι για να παίξει!

Είναι πολύ καλός μου φίλος ο Ζλάταν αλλά έχω προπονήσει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Δεν ξέρω τι πλάνο έχει στο μυαλό του», δήλωσε σχετικά με τον Σουηδό.

Παράλληλα, ο Αντσελότι αναφέρθηκε στην επιλογή του να αναλάβει την Έβερτον, λέγοντας ότι: «το μεγαλύτερο κίνητρο ήταν η φιλοδοξία, η ιστορία της ομάδας και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί. Ακόμα, θέλει να βελτιώνεται και να είναι ανταγωνιστική. Το προπονητικό κέντρο είναι φανταστικό, ετοιμάζεται και το νέο γήπεδο οπότε υπάρχει πλάνο επιτυχίας.

Να επιστρέψει η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλω να είμαι εδώ για το νέο γήπεδο».

Για την παρούσα σύνθεση της ομάδας είπε: «Είναι πολύ καλό το ρόστερ. Θα βελτιώσουμε πράγματα σίγουρα, αλλά είμαι ικανοποιημένος».

Για τον Μόισε Κιν σημείωσε: «Είναι εξαιρετικό ταλέντο. Είναι μόλις 19 χρονών, προσπάθησα να τον αποκτήσω και όταν ήμουν στη Νάπολι. Ακόμα είναι σε μεταβατικό στάδιο αλλά θα δουλέψουμε μαζί του και θα τον εξελίξουμε».

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση αλλά και το βίντεο από την άφιξή του στο Goodison Park το Σάββατο:

