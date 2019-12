Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Με Πογκμπά στην αποστολή τρεις μήνες μετά! (pics)

Την Γουότφορντ αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Βίκαρατζ Ρόουντ» και ο Πολ Πογκμπά περιλαμβάνεται στην αποστολή της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ως αναπληρωματικός.

Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον αστράγαλο, τον οποίο αποκόμισε 81 ημέρες πριν στις 2 Οκτωβρίου και υποτροπίασε στο διάστημα που απουσίασε από την ομάδα, ενώ η επιστροφή του γεμίζει με χαμόγελα τον προπονητή των «κόκκινων διαβόλων».

Δείτε τις συνθέσεις των δύο ομάδων:

Pereyra & Masina return to the bench! #WATMUN pic.twitter.com/kshiTKIJKv

We're unchanged from last weekend!

#MUFC team news time! Here's how we'll line up for #WATMUN...

— Manchester United (@ManUtd) December 22, 2019