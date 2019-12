Αντσελότι: «Ενθουσιασμένος που ήρθα στην Έβερτον» (pic)

Μόλις δέκα μέρες έμεινε στο... ταμείο ανεργίας ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ανέλαβε την 10η ομάδα της καριέρας του, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Έβερτον.

Ο 60χρονος προπονητής θα είναι στον πάγκο των «ζαχαρωτών», σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψε, έως το 2024 και η Έβερτον αποτελεί τον 10ο σταθμό της καριέρας του μετά τις Ρεγκιάνα, Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν, Τσέλσι, Παρί σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Νάπολι.

Όπως κοινοποίησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Twitter, δήλωσε:

«Ενθουσιασμένος να μοιράζομαι την είδηση ότι είμαι μέλος της Έβερτον.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Premier league και που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ιστορικής ομάδας.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».

Δείτε την ανάρτηση:

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 21, 2019