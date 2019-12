Ο τεχνικός της Λίβερπουλ δεν χαρίζει κάστανα σε κανέναν και θα υπερασπίζεται μέχρι τέλους τους ποδοσφαιριστές του.

Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων απέναντι στην Μοντερέι, ο Κλοπ αντιλήφθηκε τις τεχνικές του αντίπαλου κόουτς που ζητούσε από τον ρέφερι να βγάζει κάρτες.

Έτσι, τον ειρωνεύτηκε μπροστά του έχοντας απηυδήσει και όταν ο τεχνικός των Μεξικανών τον πλησίασε με απειλητικές διαθέσεις, ο Kloppo του είπε απλά και αντρίκεια: «Έλα...».

Those pictures will explain better #ClubWC #MundialDeClubes pic.twitter.com/73bVw27yiu

Monterrey’s head coach told the referee to pulled the yellow card to Liverpool’s Coach Jurguen Klopp !

Klopp offering out the Monterrey Manager for piping up trying to get Gomez sent off.

Is right , Boss pic.twitter.com/6cr9vlOZ1Y

— Joe S (@KnowingLfc) December 18, 2019