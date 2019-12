Γκουαρδιόλα για Ντε Μπρόινε: «Δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος!» (vid)

Έδωσε μια ασίστ και σκόραρε δύο γκολ και τί γκολ!

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ήταν χάρμα ιδέσθαι απέναντι στην Άρσεναλ και, αν δεν ήταν ο Λενό, σίγουρα θα είχε κάνει χατ-τρικ ο Βέλγος μέσος.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναγνωρίζει την αξία του παίκτη του, υποκλίνεται στο ταλέντο του και, αφού ήταν ευδιάθετος μετά το 3-0 κόντρα στους Κανονιέρηδες, τον εκθείασε στην συνέντευξη Τύπου, αποκαλώντας τον, έμμεσα... Superman:

«Τώρα ανακαλύπτουμε την ποιότητά του, είναι εξωπραγματικός παίκτης.

Βλέπει πάσες και κινήσεις που οι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν.

Έχει απίστευτη διορατικότητα και δίνει μαγικές ασίστ.

Συζητούσαμε για το πόσο σκοράρει και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να βρίσκει δίχτυα πιο συχνά.

Το έκανε, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε και μια ασίστ», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας.

