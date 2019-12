Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στην... βόλτα της Μάντσεστερ Σίτι στο Emirates το απόγευμα της Κυριακής, με τους Πρωταθλητές Αγγλίας να φτάνουν εύκολα στο τελικό 3-0 απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Όταν αντικαταστάθηκε, ο Οζίλ έβγαλε τα γάντια του και τα κλώτσησε στον αέρα κάνοντας εμφανή τον εκνευρισμό του, με τον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ να δηλώνει λίγο αργότερα επί του θέματος: «Θα μιλήσω προσωπικά μαζί του γι' αυτή τη συμπεριφορά...».

Not the best of days for Mesut Ozil

Man City still lead 3-0 against Arsenal and look good value for their lead.

