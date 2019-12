Ρούνεϊ και Κράουτς μιμούνται ο ένας τον άλλον και... ξεκαρδίζονται! (vid)

Μετράμε αντίστροφα για το Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ. Στη bwin ποντάρεις με δεκάδες ειδικά στοιχήματα. |21+

Άσσοι στο σκοράρισμα και... ομορφόπαιδα. Ο Γουέιν Ρούνεϊ και ο Πίτερ Κράουτς ήταν προσκεκλημένοι σε τηλεοπτικό σόου της Amazon και σαν δοκιμασία, τους ζητήθηκε να μιμηθούν ο ένας τον άλλον.

Όχι σε τρόπο παιχνιδιού ή πανηγυρισμών αλλά σε... προφορά.

Καθένας έπρεπε να πει μια συγκεκριμένη φράση με την ιδιαίτερη εκφορά λόγου του «αντιπάλου» του, αμφότεροι προσπάθησαν και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό!

Ακόμα και για τους ίδιους...

Wayne Rooney and Peter Crouch doing impressions of each other is fantastic viewing on a Sunday morning pic.twitter.com/6dZ8xvBPhS

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) December 15, 2019