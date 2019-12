Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ με εντυπωσιακά τελειώματα, από ένα σε κάθε ημίχρονο, με την τακουνιά στο φινάλε να κερδίζει τις εντυπώσεις, διαμόρφωσε το 2-0 απέναντι στους hornets για την ξέφρενη πορεία των «κόκκινων» προς την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Μετά αυτά τα δυο γκολ, ο «Μο», έφτασε πλέον στα 84 τέρματα με τη φανέλα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ σε 126 αναμετρήσεις ως μέλος των Πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Λουίς Σουάρς που πριν από τον Σαλάχ είχε γίνει ο αγαπημένος των οπαδών της Λίβερπουλ και φυσικά ένας από τους πιο αποτελεσματικού επιθετικούς στην ιστορία της ομάδας, είχε φτάσει στα 82 τέρματα σε 133 παιχνίδια, ενώ, αρκετά πιο παλιά από τον Ουρουγουανό, ο Φερνάντο Τόρες είχε σταματήσει στα 81 γκολ σε 142 παιχνίδια.

Ο Σαλάχ, έτρεξε, τους άφησε πίσω και... έμειναν στη σκόνη του!

