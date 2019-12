Πόσον για Πούλισικ: «Η χειρότερη εκτέλεση που έχω δει ποτέ» (vid)

Όλα λάθος για την Τσέλσι στην 16η αγωνιστική. Ήττα από την Έβερτον, τρια γκολ παθητικό και μόλις δύο νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Σε μια στιγμή μάλιστα, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακάμπτει και είναι στο -5 από τους «μπλε» και την τέταρτη θέση.

Όταν λοιπόν όλα πάνε στραβά, ακόμα και στα απλά κάνεις λάθος.

Έτσι και ο Πούλισικ, ανέλαβε να επαναφέρει τη μπάλα από το πλάγιο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, δεν το έκανε με τον καλύτερο τρόπο και ο διαιτητής της αναμέτρησης Γκρεγκ Πόσον, φάνηκε να σχολιάζει στο μικρόφωνο στους βοηθούς του ότι «ήταν το χειρότερο πλάγιο που έχω δει ποτέ!».

Υπερβολικός;

Craig Pawson telling Christian Pulisic his foul throw is the worst he’s ever seen pic.twitter.com/Oo8EZZ22qx

— Sam Joiner (@samjoiner) December 7, 2019