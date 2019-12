Ο Νορβηγός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» και ένα από τα ποδοσφαιρικά «παιδιά» του Σερ Άλεξ, είδε τον άλλοτε προπονητή του χαμογελαστό να χειροκροτάει όρθιος τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης.

Μόλις τον αντίκρισε, ο Σόλσκιερ έσφιξε τις γροθιές του προς εκείνον, δείχνοντάς του ότι τα κατάφεραν, με τον Σερ Άλεξ ν' απολαμβάνει τις στιγμές!

Ole Gunnar Solskjaer to Sir Alex Ferguson after the game [sky] pic.twitter.com/v0Tn8iVwxC #MUFC

— MUFC Scoop (@MUFCScoop) December 7, 2019