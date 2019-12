Ο... Captain Leader Legend των «μπλε», βρίσκεται πλέον στο πλευρό του Ντιν Σμιθ στον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ και το βράδυ της Τετάρτης αντιμετώπισε την αγαπημένη του Τσέλσι, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο κολλητός του, Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο Τέρι, είδε το πανό που του είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί με την σπουδαία επιγραφή που συνοδεύει μονάχα το δικό του όνομα και φυσικά καταχειροκροτήθηκε τόσο πριν, όσο και μετά την αναμέτρηση.

John Terry and Gary Cahill back at Stamford Bridge. Good to see you, lads! #CHEAVLpic.twitter.com/S4Gt3bqU33 — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) December 4, 2019

Chelsea fans pay tribute to John Terry as the two teams come out. (Contains a Gary Cahill videobomb) pic.twitter.com/EmXm1290cm — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) December 4, 2019