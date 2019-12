Για ομοφοβική επίθεση φιλάθλων της κατηγορείται η Γουέστ Χαμ (pic)

Επιστροφή στοιχήματος* στη Serie A! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ακόμα ένα περιστατικό ρατσισμού έκανε την εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, σύμφωνα με τα όσα λέει μερίδα φίλων της Γουέστ Χαμ.

Συγκεκριμένα, βάσει του ρεπορτάζ του Sky Sports, στο Stamford Bridge και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση μεταξύ της Τσέλσι και των «σφυριών» το Σάββατο, η ΛΟΑΤΚΙ μερίδα φίλων των φιλοξενούμενων υποστήριξε ότι ακουγόταν συχνά το σύνθημα «Chelsea rent boys», που σημαίνει «Η Τσέλσι νοίκιασε αγόρια».

Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό να εκλαμβάνεται ως ομοφοβικό εξαιτίας πολλών παικτών της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ που είναι μικροί σε ηλικία, ωστόσο επειδή δεν υπάρχει ακόμα η σιγουριά για το όλο σκηνικό, η ομάδα φίλων της φιλοξενούμενης «Pride of Irons» ζήτησε από οποιονδήποτε άκουσε κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να το καταγγείλει.

Μάλιστα, το επεισόδιο είπε ότι ανέφερε και στην αστυνομία μετά τη λήξη του ματς ο γνωστός συγγραφέας Ρικ Γκλάνβιλ, ο οποίος έχει γράψει ουκ ολίγα βιβλία για τα «λιοντάρια».

We at Chelsea pride are disgusted by the West Ham fans sing homophobic chants at Chelsea supporters for the full 90 minutes of the game. We know our friends @PrideOfIrons have already taken this up with the club. There is no room for homophobia or any discrimination in our game.

— Chelsea Pride (@ChelseaPride_) November 30, 2019