Ο Έμερι αποχαιρέτησε με γράμμα την Άρσεναλ

Η εποχή Ουνάι Έμερι στην Άρσεναλ έλαβε επίσημα τέλος το πρωί της Παρασκευής, με τον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού και ο Ισπανός προπονητής θέλησε να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο του συλλόγου, για τον ενάμιση χρόνο που έμεινε στο Λονδίνο.

Ο 48χρονος τεχνικός, μέσω ανοιχτής επιστολής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κλαμπ, ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας, που «με βοήθησαν να καταλάβω και να νιώσω το μεγαλείο της Άρσεναλ», εξήρε το μεγαλείο του σε κάθε κατεύθυνση και ευχήθηκε να είχε πετύχει καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Βάσκος μίλησε ακόμα και για τους παίκτες των Λονδρέζων, τους οποίους και αποθέωσε ως «επαγγελματίες, που τιμούσαν τη φανέλα που φορούν» και προέτρεψε τον κόσμο «να τους στηρίξει γιατί το αξίζουν».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Ουνάι Έμερι:

«Ήταν τιμή να είμαι ο προπονητής της Άρσεναλ. Προς όλους τους φιλάθλους, θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, που με βοήθησαν να καταλάβω και να νιώσω το μεγαλείο της Άρσεναλ. Σε όλους εσάς που με στηρίξατε από κάθε γωνιά του πλανήτη, όλους όσοι ήρθατε στο Emirates, όλους όσοι περιμένατε στην βροχή και το κρύο για να με συναντήσετε μετά από ένα παιχνίδι. Θέλω να πω σε όλους σας ότι δούλεψα με πάθος, αφοσίωση και προσπάθεια.

Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να έχω πετύχει καλύτερα αποτελέσματα για σας.

Θέλω επίσης να στείλω μήνυμα ευγνωμοσύνης σε όλους τους υπαλλήλους της Άρσεναλ για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν. Το μεγαλείο της Άρσεναλ υπάρχει σε κάθε διευθυντή, παράγοντα, βοηθό και εθελοντή.

Συγκεκριμένα, θέλω να υπογραμμίσω τον Ιβάν Γκαζίδη, ο οποίος με καλωσόρισε στο κλαμπ [...]. Μέχρι το τελευταίο λεπτό μου συμπεριφέρθηκε με τιμή και σεβασμό. Και φυσικά στέλνω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στην οικογένεια Κροένκε, για την εμπιστοσύνη της.

Ήταν ένας και μισός χρόνος γεμάτος συναισθήματα, υπέροχες στιγμές και μερικές άλλες πιο πικρές, όμως, δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς να σκέφτομαι πόσο τυχερός υπήρξα για να δουλεύω για αυτό το κλαμπ, με αυτούς τους παίχτες και τα επαγγελματικά και προσωπικά προσόντα τους. Πάντα τιμούσαν τη φανέλα που φορούν. Αξίζουν τη στήριξη σας.

Έχω ήδη βιώσει πολλά στο ποδόσφαιρο, αλλά απόλαυσα και έμαθα πολλά στην Αγγλία και την Premier League, για το σεβασμό στους επαγγελματίες αλλά και για την αγνότητα του ποδοσφαίρου.

Πάντα τις καλύτερες ευχές μου

Come on you Gooners! (σ.σ. Σύνθημα των «κανονιέρηδων»)»