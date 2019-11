Άρσεναλ: Αγανακτισμένος οπαδός πέταξε το διαρκείας του μπροστά στην κάμερα (vid)

«Αυτό είναι το εισιτήριο διαρκείας μου... Ξέρεις πόσα πληρώνω γι' αυτό εδώ; Δεν το χρειάζομαι!» φώναξε ο οπαδός στην κάμερα του AFTV που συνηθίζει να... παρουσιάζει μονάχα τα αρνητικά και τη διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο των «κανονιέρηδων».

Έτσι, η κακή ισοπαλία (2-2) με τους «αγίους» έδωσε ακόμα μια αφορμή για υπερβολές μπροστά στον φακό από τους φίλους του λονδρέζικου συλλόγου...

Unai Emery got Arsenal fans throwing their season tickets into the moon. Man did the Bobby Shmurda signature move pic.twitter.com/WYexJ123b4

— FutbolBible (@FutbolBible) November 24, 2019