Μουρίνιο: «Μου έστειλαν 700 μηνύματα, ακόμα και ο Γούντγουορντ»!

Ο νέος κόουτς των «σπιρουνιών» στάθηκε στη συμπάθεια και τον σεβασμό που αντιλήφθηκε ότι τρέφουν για εκείνον στην προηγούμενη ομάδα του παρά τα όσα συνέβησαν στα 2,5 χρόνια που εργάστηκε στο «Ολντ Τράφορντ»...

«Έλαβα μηνύματα από παντού, απ' όλους! Συγγνώμη και στους 500 που δεν πρόλαβα να απαντήσω! Από την τελευταία μου ομάδα, μου έδειξαν πολλοί άνθρωποι τη συμπάθεια και τον σεβασμό που μου τρέφουν... Όλα ήταν ιδιαίτερα τα μηνύματα. Το 3ο, 4ο ή 5ο μήνυμα ήταν από τον Εντ Γούντγουορντ...» ήταν τα λόγια του Μουρίνιο στο SkySports.

Jose Mourinho reveals he has had over 700 messages of congratulations since joining Spurs - including from former Manchester United chief Ed Woodward

More: https://t.co/EuJwVxSlh2 pic.twitter.com/TlN7XSKES1

