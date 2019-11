Όταν ο Φιρμίνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με την Λίβερπουλ (vid)

Ήταν από τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Μπρένταν Ρότζερς. Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο είχε αφήσει την Μπουντεσλίγκα και την Χόφενχάιμ για να δοκιμάσει την τύχη του στην Πρέμιερ Λιγκ με την φανέλα της Λίβερπουλ και, στα πρώτα του παιχνίδια στο Νησί, όλοι αναρωτιόνταν ποια είναι η ακριβής του θέση.

Ούτε καθαρόαιμος επιθετικός, ούτε οργανωτής, ούτε εξτρέμ. Ο Φιρμίνο, χρειαζόταν τον Κλοπ να τον ξεκλειδώσει για να τον κάνει αυτό που είναι σήμερα. Τέσσερα χρόνια μετά, ο «άνθρωπος με το αστραφτερό χαμόγελο», είναι ο «Μπόμπι». Το αγαπημένο παιδί της κερκίδας, ο παίκτης για τον οποίο το Kop έχει συνθέσει ένα από τα πιο ρυθμικά και ευφάνταστα συνθήματα που ακούγονται στα βρετανικά γήπεδα. “There's something that the Kop want you to know” τραγουδάνε οι scousers και ο Φιρμίνο και εκείνος δεν τους απογοητεύει ποτέ.

Ανελέητη πίεση ψηλά, όπως του έχει ζητήσει ο Γερμανός προπονητής, θεαματικές πάσες, απρόσμενες προσποιήσεις και καθοριστικά γκολ.

There's something that the Kop wants you to know... #OnThisDay in 2015, Bobby netted his first goal for the Reds pic.twitter.com/4b8WrlUHJo

