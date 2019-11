Μανέ: Αντιγράφει μέχρι και τον Κλοπ στους πανηγυρισμούς! (pics & vid)

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός πέτυχε το τρίτο γκολ στη νίκη (3-1) επί της Μάντσεστερ Σίτι στο πρόσφατο ντέρμπι του «Άνφιλντ» και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει κάποια εξαίρεση...

Στο πρώτο γκολ έκανε ακριβώς την κίνηση του Φαμπίνιο για να πανηγυρίσει μαζί του, ενώ, αν και τελευταία ο Κλοπ το έχει κόψει γιατί δεν θέλει να το «πουλάει» μπροστά στις κάμερες, ο Μανέ έκανε και τον δικό του πανηγυρισμό στο φινάλε πηγαίνοντας προς τ' αποδυτήρια!

Sadio Mane copying his teammates' celebrations is one of football's great traditions pic.twitter.com/vVkDjdLgRf

— ESPN UK (@ESPNUK) November 13, 2019