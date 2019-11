Μπορεί στο αγωνιστικό κομμάτι όλα να δείχνουν πως βρίσκονται στο σωστό δρόμο, όμως, αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικότερα σωστής και αυστηρής δουλειάς που γίνεται στο εσωτερικό της Τσέλσι και στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, το Cobham.

Ο εσωτερικός κανονισμός που βρίσκεται σε ισχύ και διέρρευσε, περιλαμβάνει «τσουχτερά» πρόστιμα, με τους ποδοσφαιριστές του «Φράνκι» να πληρώνουν ακόμα και 1.000 λίρες αν χτυπήσει κατά λάθος το κινητό τους σε ακατάλληλη στιγμή!

Αναλυτικά:

1.Καθυστέρηση για τη συγκέντρωση τις ημέρες των αγώνων ή την αναχώρηση της ομάδας – 2.500 λίρες

2.Καθυστέρηση στην προπόνηση – 2.500 λίρες (επιπλέον 2.500 λίρες για κάθε 15 λεπτά που περνούν)

3.Καθυστέρηση για το γυμναστήριο – 1.000 λίρες

4.Καθυστέρηση για την αποθεραπεία – 2.500 λίρες

5.Καθυστέρηση για τα meetings της ομάδας – 500 λίρες για κάθε λεπτό

6.Καθυστέρηση στην έναρξη της προπόνησης - 20.000 λίρες

7.Να χτυπήσει το κινητό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της ομάδας ή γεύματος – 1.000 λίρες

8.Εμφάνιση με τη λάθος στολή για αναχώρηση ομάδας τις ημέρες των αγώνων – 1.000 λίρες

9.Απουσία από το πούλμαν για την επιστροφή στο Λονδίνο δίχως να έχει υπάρξει ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα – 5.000 λίρες

10.Άρνηση ή απουσία από υποχρεώσεις με τα Media – 5.000 λίρες

11.Μη αναφορά για ίωση ή τραυματισμό πριν από το ρεπό ή μιάμιση ώρα πριν την προπόνηση 10.000 λίρες

12.Καθυστέρηση για ιατρικές εξετάσεις 2.500 λίρες

Επιπλέον, τα πρόστιμα αυτά θα διπλασιάζονται αν δεν έχουν πληρωθεί εντός 14 ημερών!

$1.8k if your phone rings

$18.8k for not reporting an injury

$37k for being late to a training session

Frank Lampard’s @ChelseaFC rules have been leaked online — and the consequences for breaking them are costly!

FULL STORY: https://t.co/64p9rkkUPt pic.twitter.com/xLgQs9sTTM

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) November 12, 2019