Ο Οταμέντι με Breaking Bad, Peaky Blinders και Vikings στο σώμα του! (pic)

Ο Νίκολας Οταμέντι γίνεται... ένα με τους πρωταγωνιστές των αγαπημένων του σειρών και το τατουάζ που έκανε άφησε άφωνους όσους το είδαν. Breaking Bad, Peaky Blinders και Vikings όλα στο σώμα του.

Nicolas Otamendi showed off his impressive tattoos after the draw with Atalanta, featuring characters from his favourite TV shows Breaking Bad, Peaky Blinders and the Vikings inked on his back.

@MailSport] pic.twitter.com/11LgU0p6on

Man City Xtra (@City_Xtra) November 7, 2019