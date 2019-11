Στη φυλακή οι ληστές των Κολάσινατς-Οζίλ (vid)

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο άντρες που αποπειράθηκαν να ληστέψουν τον Κολάσινατς έξω από το αυτοκίνητό του.

Ο άσος της Άρσεναλ όμως, όπως φαίνεται και στο video αντιστάθηκε και τους απέτρεψε τα σχέδια.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία οι δύο ληστές του Χάμσταντ είναι ο 30χρονος Ασλεϊ Σμιθ κι ο 26χρονος Τζόρνταν Νορθόβερ. Ο πρώτος εκτός από την απόπειρα ληστείας κατηγορείται και για την κατοχή κάνναβης.

Αμφότεροι, ύστερα από πληροφορίες μαρτύρων, συνελήφθησαν και πλέον το λόγο έχουν τα δικαστικά όργανα. Και κάπως έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια οργανωμένη κοινωνία γίνονται απλά τα απαραίτητα.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.

CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019