Γκουαρδιόλα: «Αφού το είπε ο Κλοπ, τότε εγώ είμαι λάθος για τον Μανέ...» (vid)

Ενόψει της αναμέτρησης με την Αταλάντα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League επί ιταλικού εδάφους, ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» θέλησε να μιλήσει ξανά για τη μεγάλη του αντίπαλο στην Αγγλία και να συνεχίσει να... προετοιμάζει το έδαφος για τη μεγάλη «μάχη» της Κυριακής στο «Άνφιλντ».

«Ο γιος μου και η κόρη μου όποτε βλέπουν πως η Λίβερπουλ παίρνει αποτέλεσμα στο φινάλε, μου λένε “πόσο τυχεροί είναι”, αλλά φροντίζω να του λέω πως αυτό δεν είναι τύχη. Η Λίβερπουλ έχει αποδείξει και πέρυσι και φέτος ότι έχει τρομερή ποιότητα και ταλέντο να παλεύει στα ματς μέχρι το τέλος. Το έχω πει και στους παίκτες μου αλλά και στα παιδιά μου πως όταν συμβαίνει συνέχεια, τότε δεν είναι τύχη. Η Λίβερπουλ το έχει κάνει πολλές φορές.

Πρόσφατα βέβαια είχε έρθει μια νίκη με πέναλτι απέναντι στη Λέστερ και σε αυτό στάθηκα για τον Μανέ, τον οποίο θαυμάζω και δεν είχα κακή πρόθεση όταν μίλησα για εκείνον... Αφού το είπε ο Γιούργκεν, το είπε και ο διαιτητής και το VAR τότε όλοι είναι σωστοί κι εγώ είμαι ο λάθος. Ίσως και όχι... Ο Γιούργκεν μίλησε και ξέρει καλύτερα τον Μανέ και του τρέφω μεγάλο σεβασμό. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι πάντοτε τόσο θετικός...».

Pep Guardiola explains his 'diving' comment about Sadio Mane

"For Jurgen it was penalty, for ref penalty and VAR it was penalty, I was the wrong guy" pic.twitter.com/XqxYOAZ0JG

— Football Daily (@footballdaily) November 6, 2019