Κλοπ: Μια αγκαλιά, είναι το... μυστικό της επιτυχίας (vid)

Ο Κροάτης αμυντικός, κατάλαβε από το φετινό καλοκαίρι πως δεν θα ήταν βασική επιλογή του Kloppo για το κέντρο των μετόπισθεν.

Ήθελε ν' αποχωρήσει, είχε την ευκαιρία να το κάνει με τη μορφή δανεισμού και να παίξει στη Μίλαν, όμως, ο κόουτς των «κόκκινων» κατάφερε να τον κρατήσει και να τον κάνει να καταλάβει πως όλοι υπολογίζονται και όλοι έχουν την εκτίμησή του.

Ο Λόβρεν ήταν θετικότατος απέναντι στα «σπιρούνια» το βράδυ της Κυριακής, έλαβε μεγάλη ηθική δικαίωση για την εικόνα του και στον διάδρομο των αποδυτηρίων έλαβε και μια μεγάλη αγκαλιά από τον προπονητή του.

Ο Κλοπ του έδειξε πως όλοι είναι απαραίτητοι για την ομάδα είτε παίζουν μόνιμα στο αρχικό σχήμα είτε όχι. Το γεγονός πως ο Λόβρεν στην ευκαιρία που πήρε εμφανίστηκε πανέτοιμος, έκανε ξανά τον Κλοπ να του εκφράσει την εκτίμησή του.

Αυτή η αυτοπεποίθηση που προκαλεί ο Κλοπ στους ποδοσφαιριστές του, είναι και ένα από τα μεγαλύτερα συστατικά που μπορούν να οδηγήσουν στη μεγάλη επιτυχία...

