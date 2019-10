Πριν ένα χρόνο περίπου ο Βιχάι Σριβανταναπράμπα έχανε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο έξω από το King Power. Στο Σεντ Μέρις οι παίκτες της Λέστερ έκαναν μια μαγική εμφάνιση, ενώ οι οπαδοί με τα κασκόλ υψωμένα δεν ξέχασαν τον πρόεδρο της ομάδας, τραγουδώντας το σύνθημα «Vichai had a dream...».

"Vichai had a dream..."

Leicester fans pay tribute to their former owner who tragically died almost one year ago to the day. pic.twitter.com/fn3DMpGYVa

