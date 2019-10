Οι κάμερες στο Colney κατέγραψαν τη στιγμή που στην έναρξη της απογευματινής προπόνησης, ο Έμερι κρατάει λίγο παραπάνω τον Οζίλ κι αρχίζουν να συζητούν ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως χρειαζόταν να λυθεί μεταξύ τους...

Οι φήμες είναι λογικό να εντάθηκαν για τη σχέση τους, έπειτα και από τον νέο αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από την αποστολή των «κανονιέρηδων» στο πρόσφατο ματς με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο ποδοσφαιριστής, πάντως, έπειτα απ' όσα διάβασε αμέσως μετά την προπόνηση, έγραψε στα social media: «Με κάνετε και γελάω...».

What could possibly be going on here?...

Watch the full @Arsenal training session

https://t.co/LXDlx0JLq6 pic.twitter.com/tx2bk5yYYV

— Hayters TV (@HaytersTV) October 23, 2019