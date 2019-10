Εβρά: «Δεν ζήτησα τιμωρία του Σουάρες για τον ρατσισμό»

Ο Γάλλος πρώην αριστερός οπισθοφύλακας των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, που πλέον βρίσκεται στα τμήματα υποδομής των «κόκκινων διαβόλων» και συμπληρώνει τα απαραίτητα σεμινάρια προπονητικής, φιλοξενήθηκε στο SkySports και κλήθηκε να μιλήσει για το μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει με τον Λουίς Σουάρες.

Ο Ουρουγουανός πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και νυν της Μπαρτσελόνα, τον είχε αποκαλέσει νέγρο, κάτι το οποίο ο θύτης είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί λόγω της γλώσσας και των διαφορετικών ερμηνειών που έχει στην πατρίδα του...

Ο Εβρά, που το μοναδικό που έκανε ήταν απλά να πανηγυρίσει μπροστά του προκλητικά αλλά του έδωσε το χέρι στο αμέσως επόμενό παιχνίδι, είπε για εκείνες τις στιγμές:

«Δεν είπα ποτέ ότι είναι ρατσιστής. Δεν ζήτησα ποτέ στην εκδίκαση της υπόθεσης την τιμωρία του. Επίσης, δεν αντέδρασα γιατί εγώ αν τον χτυπούσα εκείνη τη στιγμή μπροστά σε τόσο κόσμο, σε τόσα παιδιά που παρακολουθούσαν από την τηλεόραση, θα έβγαινα ο κακός. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, το να βάλεις ένα πρόστιμο, δεν θα τους κάνει τίποτα. Το θέμα είναι η εκπαίδευση. Να τον στείλεις κάποιον στην Αφρική, να βοηθήσει τα παιδιά. Είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν έχω χρώμα όταν κοιτάζω κάποιον άλλον. Θέλω να είμαι ο καλύτερος που μπορώ. Δεν θα με δει ποτέ κανείς να λέω “είμαι περήφανος που είμαι μαύρος”. Είμαι απλά άνθρωπος και δεν είμαι τέλειος».

"We are all the same, I just want to be the best human being I can"

Patrice Evra with a beautiful message on how he feels his incident with Luis Suarez should have been dealt with pic.twitter.com/OcLiMmA8gO

