Μαν. Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ: Μια χαραμάδα σε ένα... τέλειο πλάνο

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ήταν δεδομένα με την πλάτη στον τοίχο. Βέβαια, ως... γνήσιο ποδοσφαιρικό παιδί του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ήξερε πως αυτό το παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό απ' όλα τα υπόλοιπα. Ίσως το πιο διαφορετικό απ' όλα. Και αποδείχθηκε και στην πράξη.

Όσο κι αν ο κόσμος περίμενε τους «κόκκινους» να περάσουν... αέρα από το «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Γιουνάιτεντ των πολλών προβλημάτων, το γήπεδο έδειξε γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όταν πρόκειται για ντέρμπι που έχει γράψει μοναδική ιστορία και για κλαμπ που το βάρος τους είναι... ασήκωτο, όλα διαγράφονται στη διάρκεια του 90λέπτου. Η κουβέντα για το ντέρμπι περιορίζεται στο VAR για το φάουλ που έγινε προτού εξελιχθεί η φάση του γκολ του για τους «κόκκινους διαβόλους», όμως, το παιχνίδι στην πιο λεπτομερή ανάγνωσή του, είχε αρκετές πτυχές που έπαιξαν το ρόλο τους...

Τραυματισμός... ευλογία και σωστή δουλειά στα μπακ

Ο Άξελ Τουανσέμπε προοριζόταν για την άμυνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι την ώρα που στην προθέρμανση αισθάνθηκε ενοχλήσεις και πήρε τη θέση του ο Μάρκος Ρόχο. Αυτό το απρόοπτο, λειτούργησε εν τέλει θετικά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στην τριπλέτα με τους Λίντελοφ και Μαγκουάιρ, ο Αργεντινός ήταν αρκετά πιο παθιασμένος, η σκέψη του ήταν αρκετά γρήγορη για να βγει πάνω στο μαρκάρισμα και είχε το τσαγανό που ίσως να έλειπε από τον Τουανσέμπε σε μια τόσο ιδιαίτερη περίσταση. Το γεγονός πως οι Γουάν – Μπισάκα και Άσλεϊ Γιάνγκ προσαρμόστηκαν στην αμυντική προσέγγιση και δεν άρχισαν να παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο απερίσκεπτα, έχοντας ταχύτατες επιστροφές, βοήθησε στο τείχος της πεντάδας που ύψωσε η ομάδα του Σόλσκιερ.

Το καλύτερο παιχνίδι ο Φρεντ, μαγεία ο Τζέιμς

Δυο βασικοί πυλώνες της μεταφοράς του παιχνιδιού της Γιουνάιτεντ προς την επίθεση, είτε σε στιγμές που χρειαζόταν ταχύτητα είτε σε περιπτώσεις που το κράτημα της μπάλας και οι ανάσες ήταν απαραίτητες, ήταν οι Φρεντ και Ντάνιελ Τζέιμς. Ο μεν Βραζιλιάνος, δικαίως έχει ακούσει πολλά από τον κόσμο και έχει διαβάσει ακόμα περισσότερα από τον Τύπο. Για ποδοσφαιριστής που κόστισε 60 εκατομμύρια, σίγουρα δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων σε αγωνιστική προσφορά. Παρ' όλα αυτά, απέναντι στη Λίβερπουλ έκανε πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Έπεφτε με δύναμη στις διεκδικήσεις, πίεζε τον αντίπαλο και ήταν αρκετά καλός και στο πρέσινγκ όταν δινόταν η ευκαιρία ν' ανεβάσει η Γιουνάιτεντ κορμιά και να ξαφνικά να παρουσιάσει τριπλέτα στην ευθεία στο κέντρο και τρεις μπροστά (Ράσφορντ, Τζέιμς, Περέιρα) για να απλωθεί και να καλύψει χώρους.

Fabinho tucked Daniel James in and read him a goodnight story. #LFC pic.twitter.com/PEGuFFsMec

Ο νεαρός Ουαλός εξτρέμ έδειξε από την πλευρά του πόσο... τεράστια κίνηση ήταν αυτή του καλοκαιριού με την απόκτησή του από τη Σουόνσι. Ούτως ή άλλως είχε φανερώσει τα πολύ καλά του στοιχεία εξ αρχής με τα γκολ που είχε πετύχει απέναντι σε Τσέλσι, Κρίσταλ Πάλας και Σαουθάμπτον, αλλά κατάφερε να βάλει στο κάδρο ακόμα και τη μεγάλη του αδυναμία! Παρά το γεγονός πως στη Γιουνάιτεντ θέλουν να τον δουλέψουν πολύ σε επίπεδο ενδυνάμωσης και απόκτησης όγκου, αφού το κορμί του είναι... πούπουλο – που τον βοηθάει στην εκρηκτικότητα και την ταχύτητα και τον οδήγησε στην ασίστ προς τον Ράσφορντ στο γκολ – όμως, ο Τζέιμς δεν φοβάται. Έφαγε αρκετό... ποδοσφαιρικό ξύλο από αντιπάλους του που υπερέχουν σωματικά κι όμως δεν σταμάτησε. Συγκρούστηκε τόσο με τον Φαν Ντάικ, όσο και με τον Φαμπίνιο, έμεινε για μερικά λεπτά κάτω, τσακίστηκε με τον τρόπο που έπεσε στο έδαφος πέρα από την πρόσκρουση που είχε με πιο δυνατά σώματα και παρ' όλα αυτά ξαναπήρε τη μπάλα για να τρέξει μπροστά, αλλάζοντας και πλευρά για να εκμεταλλευτεί πιο αργά τον ανισόρροπο Μάτιπ.

Ο Σόλσκιερ είχε πλάνο, ο Κλοπ έχασε χρόνο και μυαλό...

Δυο μεγάλες αντιθέσεις παρατηρήθηκαν στην επίδραση που είχε ο προπονητής στους ποδοσφαιριστές από τους δύο πάγκους στο «Ολντ Τράφορντ». Από τη μια, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με εμφανή την πίεση που τον είχε κυριεύσει και την οποία όμως κατάφερε να συγκρατήσει στον πολύ ήρεμο πανηγυρισμό του στο γκολ του Ράσφορντ, έβλεπε τους δικούς τους παίκτες να εκτελούν άριστα το πλάνο που είχε σχεδιάσει. Πεντάδα στην άμυνα μαζί με τους Γουάν – Μπισάκα και Άσλεϊ Γιάνγκ, συμπαγείς, όχι περιττά πράγματα στο χώρο του κέντρου, ο Περέιρα να γεμίζει χώρο ανάμεσα στα χαφ και την επίθεση και ο Τζέιμς έτοιμος να τρέξει παντού. Όταν αποφασιζόταν το πρέσινγκ, η Γιουνάιτεντ έπαιρνε πλάτος, είτε ο Γουάν – Μπισάκα είτε ο Άσλεϊ Γιάνγκ έφευγαν από την άμυνα για να γίνει τριπλέτα στο κέντρο πάλι σε ευθεία με ΜακΤόμινεϊ και Φρεντ και ο Περέιρα μετακόμιζε δεξιά στην επίθεση για να συμβεί το ίδιο, με τον Τζέιμς αριστερά.

Στην αντίπερα όχι, τίποτα δεν μπορούσε να πάει καλά στη Λίβερπουλ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάκιστη δημιουργικά, με τον Μανέ και τον Φιρμίνο παντελώς χαμένους και εγκλωβισμένους στην άμυνα της Γιουνάιτεντ που έβγαζε ένα από τα πιο στόπερ πιο μπροστά για να μην επιτρέψει στον Βραζιλιάνο φορ των «κόκκινων» ν' αποκτήσει ελευθερία σε λίγα εκατοστά χώρου. Ο Μάτιπ λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του βρέθηκε σε κάκιστη μέρα και ήταν παρών στη φάση του γκολ όπου ο Ράσφορντ με τον έξυπνο βηματισμό τον στέλνει λίγο πιο μακριά. Στο κέντρο όλοι εξαφανίστηκαν και τα μεγάλα ατού της Λίβερπουλ, οι πλάγιοι μπακ, δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις πέρα από αυτή που προέκυψε από τον Ρόμπερτσον για το γκολ της ισοφάρισης. Το χειρότερο απ' όλα, όμως, είναι πως ο Κλοπ... έχασε το μυαλό του. Σπατάλησε χρόνο, σκέψη και ενέργεια να παραπονιέται και να έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα με τον τέταρτο διαιτητή για τα σφυρίγματα και το VAR και η δική του μέρα ήταν το ίδιο κακή με αυτή της ομάδας του. Δίχως να δείχνει ικανότητα στην προκειμένη να εμπνεύσει από την άκρη του πάγκου...

Klopp looking like a guy that’s telling you his life story at 2:30am in the smoking area of a night club pic.twitter.com/RX9xJTvsl2

— #MVPPodcast (@Yung_Mu) October 20, 2019