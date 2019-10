Έξαλλος ο Κλοπ με το VAR: «Κάθονται και το βλέπουν και ο ένας το αφήνει στον άλλον»! (vids)

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ σπατάλησε πολλή ώρα να μιλάει και να παραπονιέται στον τέταρτο διαιτητή κατά τη διάρκεια του μεγάλου ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ».

Λίγο αργότερα, στις υποχρεώσεις του προς τα Media, ανέφερε: «Είναι ξεκάθαρο φάουλ, υπάρχει ξεκάθαρη επαφή... Μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε αλλά η Γιουνάιτεντ βγήκε στην αντεπίθεση όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει. Στον ελάχιστο χρόνο που φωνάξαμε για φάουλ, οι αντίπαλοι απέκτησαν το αβαντάζ. Προφανώς και δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά επρόκειτο για μια ξεκάθαρη φάση. Και μετά έρχεται το VAR και λέει “ναι, υπάρχει επαφή”. Είμαι σίγουρος ότι έτσι είπαν, αλλά δεν είναι δεδομένο το λάθος οπότε είναι απόφαση του διαιτητή. Από τη μια ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι γιατί σκέφτεται “αφού υπάρχει και το VAR” και από την άλλη το VAR λέει “δεν το αλλάζω γιατί είναι δική σου απόφαση”. Ουάου»!

Λίγο πιο μετά έθιξε ξανά το ζήτημα στη συνέντευξη Τύπου όπου και σχολίασε: «Ήταν ξεκάθαρο φάουλ, αλλά στην Αγγλία λέμε “δεν πειράζει, είναι ποδόσφαιρο...”. Ο ρέφερι θα το σφύριζε αν δεν υπήρχε το VAR, αλλά δεν πάρθηκε τελικά μια άλλη απόφαση. Είναι όπως το πέναλτι που δεν πήρε η Μάντσεστερ Σίτι. Είναι 100% πέναλτι. Έλα τώρα... Βάζει τα χέρια, τον απωθεί... “Αλλά ναι... δεν είμαστε σίγουροι ότι διαφοροποιείται τόσο η απόφαση”. Κάθονται σε ένα στούντιο, οφείλουν να το δουν».

36' - @ManUtd

Goal given after VAR.

44' - @LFC

Goal ruled out after VAR.

