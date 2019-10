Ο Ράσφορντ... γονάτισε τον Φαν Ντάικ (vid)

Ο Ολλανδός στόπερ ναι μεν δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά το απόγευμα της Κυριακής με δεδομένη τη γενικότερη προσεκτική προσέγγιση των «κόκκινων διαβόλων» στο ματς, όμως, παράλληλα, δεν μπορούσε και να εμπιστευθεί απόλυτα τον Μάτιπ που ήταν δίπλα του.

Πάντως, σε φάση με τον Μάρκους Ράσφορντ που... τράβηξε κουπί στην επίθεση της Γιουνάιτεντ, ο νεαρός άσος των «κόκκινων διαβόλων», του έβαλε κόντρα και κράτησε τη μπάλα, βλέποντας τον Φαν Ντάικ προς στιγμήν να χάνει τη φάση και να πέφτει στα γόνατα...

Is this your Van Dijk?

Rashford made him crawl like a toddler #MUNLIV pic.twitter.com/jLJjltFkeU

— armah (@awww_ghostTears) October 20, 2019