Κλοπ και Μουρίνιο αντάλλαξαν «πυρά»! (vids)

Ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων», ναι μεν εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την εικόνα των παικτών του και το τελικό 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ», όμως, αυτό στο οποίο στάθηκε, ήταν πως «γενικά όποτε ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο η Γιουνάιτεντ πάντα επιλέγει να παίξει αμυντικά».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο από το στούντιο του SkySports, απάντησε στον τεχνικό του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, λέγοντας: «Τα λέει και είναι εκνευρισμένος γιατί ακόμα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο “Ολντ Τράφορντ”. Πάντα κάτι... του χαλάει όταν έρχεται εδώ. Δεν του αρέσει το μενού. Παραγγέλνει κρέας και παίρνει ψάρι...».

Klopp: 'There’s one team who has only to defend and the other team has to make the game'

Mourinho: 'Because he never beat United at Old Trafford. I think he didn't like the menu. He likes meat and he got fish..’

