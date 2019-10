Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει στο Ντουμπάι όπου κάνει ατομικές προπονήσεις με αρκετή γυμναστική για να καταφέρει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση μέχρι να μπορέσει να τρέξει ξανά στο χορτάρι.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δάχτυλο του ποδιού του, τον ανάγκασε να βάλει και γύψο και πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προλάβει το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στις 20 του μηνός στο «Ολντ Τράφορντ» την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του στα πλάνα του Σόλσκιερ υπολογίζεται στα τέλη του μήνα...

Could you do it faster than Paul Pogba? pic.twitter.com/c2gZHKTqDT

— Match of the Day (@BBCMOTD) October 12, 2019