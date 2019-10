Ο Γάλλος χαφ των «μπλε» του Λονδίνου, είναι ίσως το καλύτερο παιδί που μπορεί να βρει κανείς αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο Κυριακάτικο παιχνίδι στο St. Mary's, βρήκε δίχτυα στη νίκη με σκορ 4-1 για την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, ωστόσο, καταγράφηκε κάτι... ιστορικό!

Ο Ενγκολό Καντέ, εκνευρίστηκε με τον διαιτητή! Το παιδί αυτό, που παραμένει ήρεμο ακόμα κι αν σκοράρει σε κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε σημαντικό αντίπαλο (όπως πέρυσι με τη Μάντσεστερ Σίτι), έβγαλε νεύρα.

Δείτε τη στιγμή:

Angry Kante. I've seen it all... pic.twitter.com/cxJv3IfhJJ

— Yash Parashar (@KopEndRed) October 6, 2019