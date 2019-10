Χάουαρντ: Αποσύρθηκε ο πιο αγαπητός τερματοφύλακας (vid)

Ο Αμερικανός γκολκίπερ, είναι... πιο επαγγελματίας και από τους επαγγελματίες.

Ένας άνθρωπος που ουδέποτε προκάλεσε προβλήματα και που πάντοτε ήταν σωστός στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας τα όριά του και τις ευθύνες του στον αγωνιστικό χώρο.

Ξεκινώντας από το MLS και την Metrostars, μέχρι την Premier League και τις 121 εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος, ο Τιμ Χάουαρντ αποσύρθηκε με τη φανέλα των Colorado Rapids, στην ήττα με σκορ 3-1 από την Los Angeles FC.

Έπαιξε 77 ματς για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγραψε μοναδική ιστορία με τα 414 παιχνίδια στην εστία της Έβερτον, θα έχει να θυμάται ένα τρομερό γκολ από τη μεγάλη του περιοχή σε ματς απέναντι στη Μπόλτον και αποχωρεί από το επαγγελματικό προσκήνιο του ποδοσφαίρου, γνωρίζοντας πολύ καλά πως χαίρει σεβασμού και αναγνώρισης...

Dear @TimHowardGK,

Thank you for letting us be a part of your journey.

Sincerely,

The Colorado Rapids and all of the soccer fans across the world that you've inspired.#Rapids96 | #ThankYouTim pic.twitter.com/SMb0mMXTh8

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 30, 2019