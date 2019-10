Ο Ισπανός τερματοφύλακας, όσο κι αν προσπαθούσε να τονίσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρα από τη συνέχιση της δουλειάς και της βελτίωσης, έδειχνε πως δεν μπορούσε να πείσει ούτε τον εαυτό του με τον τρόπο που τα έλεγε.

Ήταν απολύτως ξεκάθαρος και σαφής λέγοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια, συγγνώμη, δεν ξέρω τι να πω... Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει στην ομάδα...», ενώ, απολογήθηκε προς τον κόσμο, στο λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει βγαίνοντας μπροστά μετά την ήττα στο St. James' Park.

"This is probably the most difficult time since I've been here. I don't know what is happening."@ManUtd goalkeeper David De Gea struggles to hide his deep disappointment after the Reds' 1-0 defeat to Newcastle

More: https://t.co/aIXiM0tA1y pic.twitter.com/aZ42pvYPNz

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 6, 2019