Ομπαμεγιάνγκ: Απίθανη συνέπεια, «κορυφαίος» σκόρερ στην Premier!

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός της Άρσεναλ ήταν εκείνος που σκόραρε για την ομάδα του Ουνάι Έμερι στο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» απαντώντας στο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και χαρίζοντας τον βαθμό στους «κανονιέρηδες».

Το γκολ του δεν θα μετρούσε ποτέ από τεράστιο λάθος του επόπτη που σήκωσε το σημαιάκι του και ο διαιτητής σφύριξε το οφσάιντ, ωστόσο, είναι από τις στιγμές που το VAR δείχνει για ποιον λόγο πραγματικά χρειάζεται στο ποδόσφαιρο, διορθώνοντας την υπόδειξη και καταλογίζοντας το γκολ για το τελικό 1-1 της αναμέτρησης στο Μάντσεστερ.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, με αυτό το γκολ, έφτασε πλέον τα 7 τέρματα στις πρώτες 7 αγωνιστικές της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και έφτασε την επίδοση που τελευταίος είχε πετύχει ο Ντένις Μπέργκαμπ σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ εδώ και 20 χρόνια!

Ο παλαίμαχος Ολλανδός στράικερ των «κανονιέρηδων», είχε σκοράρει ίδιες φορές με τον Ομπαμεγιάνγκ στον ίδιο αριθμό αγώνων στην έναρξη του πρωταθλήματος, τη σεζόν 1997-1998.

Από την πρεμιέρα της φετινής Premier League κόντρα στη Νιούκαστλ στο St. James' Park μέχρι και το παιχνίδι με τους «κόκκινους διαβόλους» στο «Ολντ Τράφορντ», ο πολύπειρος φορ της Άρσεναλ έχει καταφέρει είτε να στείλει εκείνος τη μπάλα στα δίχτυα είτε να κάνει ασίστ!

Σε καθένα από τα παιχνίδια της ομάδας του έχει τρομερή συνεισφορά και το μοναδικό ματς στο οποίο δεν σκόραρε ήταν η ήττα (3-1) από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», όπου ήταν εκείνος που δημιούργησε το γκολ για τον Λούκας Τορέιρα στην έδρα των Πρωταθλητών Ευρώπης. Απέναντι στη Γουότφορντ είχε πετύχει δυο γκολ προτού τα κάνει μαντάρα η ομάδα του Έμερι, ισοφαριστεί και κινδυνεύσει να χάσει ολόκληρο το ματς, ενώ φυσικά σκόραρε και στο πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ματς απέναντι στην Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη.

Ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τη σπουδαία νίκη με παίκτη λιγότερο απέναντι στην Άστον Βίλα στο «Έμιρεϊτς» μια αγωνιστική πριν από το ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο φινάλε και γενικότερα, στα τελευταία 17 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», ο «Όμπα» έχει φτάσει στα 17 τέρματα.

Αυτός ο αριθμός των γκολ, είναι μεγαλύτερος απ' όσα έχει πετύχει... ολόκληρη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον ίδιο αριθμό των τελευταίων της αναμετρήσεων! Στα 15 τέρματα βρίσκεται η ομάδα του Σόλσκιερ, στα 17 ο Γκαμπονέζος επιθετικός!

Και επιπλέον, ο Ομπαμεγιάνγκ, από την 4η Φεβρουαρίου του 2018, όταν και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ σε ματς απέναντι στην Έβερτον, φυσικά σκοράροντας στην άνετη νίκη της ομάδας του με το τελικό 5-1, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην Premier League.

Σε 56 αναμετρήσεις έχει φτάσει πλέον στα 39 τέρματα, τόσα που μονάχα ο Μοχάμεντ Σαλάχ ισοβαθμεί μαζί του στην... άτυπη κορυφή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο βρίσκεται ο φορ των «κανονιέρηδων» επί αγγλικού εδάφους, έχοντας φυσικά χάσει ένα εξάμηνο συγκριτικά με τον «Φαραώ» της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε φτάσει στο λιμάνι του Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2017.

Στα 33 γκολ είναι ο Σέρχιο Αγουέρο και στα 32 ακολουθεί ο Τζέιμι Βάρντι που διανύει τη δική του αναγέννηση στην εντυπωσιακή Λέστερ του Μπρένταν Ρότζερς. Στα 31 είναι ο Χάρι Κέιν που χάρισε μεγάλη νίκη στην Τότεναμ απέναντι στη Σαουθάμπτον το περασμένο Σάββατο και στα 30 έχει σταματήσει μέχρι στιγμής ο Σαντιό Μανέ.

Aubameyang has now netted 39 #PL goals since signing for #AFC in January 2018 pic.twitter.com/i1PLpR72Dn

— Odds Watch (@Odds_Watch) September 30, 2019