Σάββατο μεσημέρι (14:30) η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ υποδέχεται στο “Μπράμαλ Λέιν” τη Λίβερπουλ στο πιο μεγάλο παιχνίδι μετά την επιστροφή της στην Premier League. Οι νεοφώτιστοι επέστρεψαν για πρώτη φορά έπειτα από το 2006-'07 και έχουν κάνει συμπαθητικό ξεκίνημα στη 10η θέση. Ωστόσο, αυτή τη φορά παίζουν κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αυτό φοβάται ο προπονητής τους, Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου αποκάλυψε τις απαγορεύσεις που έθεσε στους παίκτες του ενόψει του μεγάλου ραντεβού. Και αυτές ήταν ότι δεν επιτρέπεται να τους κοιτάζουν με θαυμασμό, αλλά ούτε και να σκεφτούν καν να αλλάξουν φανέλες. Τώρα εάν αυτή η τακτική θα βοηθήσει, θα φανεί στο χορτάρι.

'I don't want our players being starry-eyed and looking to swap shirts with the Liverpool players'

Sheffield United manager Chris Wilder has promised his players will 'get stuck into' Liverpool when they face the Premier League leaders on Saturday. pic.twitter.com/YndXACckxM

