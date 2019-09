Κατηγόρησαν τον Μπερνάρντο Σίλβα για ρατσισμό στον Μεντί (pics)

Ο Μπερνάρντο Σίλβα ανέβασε στο twitter του δύο φωτογραφίες για να κάνει πλάκα στον συμπαίκτη του στη Μάντσετσερ Σίτι, Μπεντζαμίν Μεντί. Η ανάρτηση αφορούσε μια παιδική φωτογραφία του Μεντί και μια φωτογραφία από το ανθρωπάκι που αποτελεί σήμα σε σοκολατένιες καραμέλες.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναρωτήθηκε αν υπάρχουν ομοιότητες, βάζοντας emoticons με γέλια, με τον Μεντί να αντιλαμβάνεται το αστείο και να απαντά κι αυτός με χιούμορ. Ωστόσο, οι χρήστες των social media εξαπέλυσαν επίθεση στον Μπερνάρντο Σίλβα, τον οποίο κατηγόρησαν για ρατσιστική συμπεριφορά.

Προφανώς και ο Σίλβα δεν είχε τέτοια πρόθεση, με τον Πορτογάλο άσο να κατεβάζει πάντως την ανάρτηση και να γράφει ένα διευκρινιστικό σχόλιο εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την παρεξήγηση και για το γεγονός ότι δεν κατάλαβαν το αστείο του: «Δεν μπορώ ούτε να κάνω ένα αστείο με έναν φίλο πλέον... Ρε, παιδιά».

Can’t even joke with a friend these days... You guys...

