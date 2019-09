Ο Φιρμίνο αλλάζει όλη τη Λίβερπουλ (vid)

Ο Βραζιλιάνος, βρέθηκε στον πάγκο στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, όμως, πέρασε στο ματς από το πρώτο ημίχρονο λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Οριγκί που αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού.

Ήταν ένα πρόβλημα που ίσως και να πήρε μορφή... ευλογίας για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, αφού, ο Γερμανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης οι παίκτες του ήταν αρκετά μέτριοι, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και πρέπει.

Απέναντι στις «καρακάξες», ο Ρομπέρτο Φιρμίνο επιβεβαίωσε τα λόγια του Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή, απαντώντας σε ερωτήματα του κόσμου, είχε αναφέρει πως: «ο κόσμος ξεχνάει τον άνθρωπο που “θυσιάζεται”. Αυτός είναι ο Φιρμίνο. Δουλεύει για το κοινό καλό με γνώμονα το καλύτερο για την ομάδα, δουλεύει για τους συμπαίκτες του και τους κάνει να λάμπουν. Τέτοιο κομμάτι στο παζλ που έχει κάθε προπονητής στο ρόστερ είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Είναι ένας τρομερά γενναιόδωρος επιθετικός».

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο η δουλειά του «Μπόμπι». Οι κινήσεις του μακριά από την περιοχή, ο τρόπος που μελετάει τους χώρους και φτιάχνει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του, η ματιά που έχει για να στείλει τη μπάλα στην περιοχή, η απρόβλεπτη απόφασή του ώστε να πιάσει στον «ύπνο» την αντίπαλη άμυνα...

Highlights of Roberto Firmino being the system. The passes, runs and everything he does makes everyone and especially Salah and Mane play better. pic.twitter.com/gxXCYYUzIG

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 14, 2019