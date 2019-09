Ο Σκωτσέζος αριστερός οπισθοφύλακας άφησε την αγαπημένη του Σέλτικ και μετακόμισε στο Λονδίνο έναντι 25 εκατομμυρίων λιρών για να παίξει στην Premier League και να βοηθήσει τα μετόπισθεν των «κανονιέρηδων» που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ανισορροπίας.

Στην πρώτη του κανονική προπόνηση από την ημέρα που αποκτήθηκε, αφού χρειάστηκε να ξεπεράσει πρόβλημα τραυματισμού εξ αρχής, ο Τίρνεϊ έκανε «ποδιά» στον Μουστάφι κι έδειξε ότι μπαίνει φορτσάτος στα πλάνα του Έμερι...

Tierney arrives at the club to put the nail in the coffin before Mustafi's departure, Pepe cheers him on: "End this man". pic.twitter.com/MGkzNgzqZ7

