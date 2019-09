Μαγική πάσα του Σκόουλς που κάνει πλάκα και στα 44 (vid)

Το ό,τι ο Πολ Σκόουλς ήταν παικταράς το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πως ακόμα και στα 44 ΄της μιλάει της μπάλας δεν το ήξεραν πολλοί, αλλά φτάνει η φάση στο φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του Βινσέντ Κομπανί, ανάμεσα στους Manchester City Legends και τους Premier League All Stars XI για να το καταλάβουν. Ο πρώην αστέρας της Γιουνάιτεντ με ένα άγγιγμα με το εξωτερικό φάλτσο έδωσε φοβερή ασίστ στον Φν Πέρσι που ωστόσο μπερδεύτηκε με συμπαίκτη του και έτσι χάθηκε η ευκαιρία που για την ακρίβεια δεν πρόλαβε καν να υπάρξει. Ωστόσο η πάσα του Σκόουλς ήταν πραγματικά όλα τα λεφτά.

Paul Scholes did this during Vincent Kompany's testimonial match at the Etihad.

Wow.

via @SkySportsPLpic.twitter.com/K7jT7fjINT

