Ο Γκαμπονέζος επιθετικός των «κανονιέρηδων», ήθελε να απαντήσει διπλωματικά και να μην φανεί απόλυτος για τις δυνατότητες της Άρσεναλ τη φετινή σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, πιθανότατα να είναι η χρονιά μας».

Αμέσως, η ρεπόρτερ, Σιμόν Λάζενμπι πήρε την πάσα που ήθελε και του απάντησε φεύγοντας: «Αλλά δεν πρόκειται να είναι η χρονιά σας...».

Δείτε το βίντεο:

Pierre-Emerick Aubameyang was asked whether he feels this is now Arsenal’s year interviewed for Sky Sports, he simply said: “Yeah, hopefully.”

Presenter Simon Lazenby followed up by a brutal put down simply saying: “But probably not.”

#THFC #COYSpic.twitter.com/W2ItCanbEV

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) September 8, 2019