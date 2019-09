Φινλανδία - Ελλάδα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ είχε αποκομίσει σοβαρό πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο της νίκης (4-1) επί της Νόριτς στο «Άνφιλντ», στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Είχε γίνει γνωστό ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες, με τον Κλοπ και το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων» να μη βιάζονται καθόλου να επαναφέρουν τον Άλισον στη δράση.

Ο διειθνής γκολκίπερ, πάντως, βάζει όλο και περισσότερη δύναμη στο πόδι του και προσπαθεί σταδιακά να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του...

Δείτε το βίντεο:

Alisson doing some light work at Melwood. pic.twitter.com/xDrNbE6Z3i

— Kloppholic (@Kloppholic) September 5, 2019