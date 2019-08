Πεπ: «Η Τότεναμ είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»! (vid)

Αν και ξέρει ότι έχει μια από τις πιο δυνατές ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και φυσικά την απόλυτη κυρίαρχο επί αγγλικού εδάφους, ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι δεν θα ευλογήσει τόσο πολύ τα γένια του δημοσίως.

Θα αποθεώσει τους αντιπάλους του, θα σταθεί στην ποιότητα της Λίβερπουλ και θα προσπαθήσει ν' αποφορτίσει τους δικούς του ποδοσφαιριστές από τις ταμπέλες που τοποθετεί κυρίως ο Τύπος.

Ενόψει του αγώνα με την Τότεναμ, το απόγευμα του Σαββάτου (17/8, 19:30), για τη 2η αγωνιστική της Premier League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε πως: «Από την ημέρα που ήρθα εγώ στην Αγγλία, η Τότεναμ έχει αποδείξει ότι είναι πραγματική διεκδικήτρια της κορυφής. Την πρώτη μου σεζόν τερμάτισε 2η. Πάντοτε ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη».

Αυτό που θα ήθελε να περάσει, είναι πως από τη στιγμή που η Λίβερπουλ κατέκτησε το Champions League και το Super Cup, εκείνη η είναι η κορυφαία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κι έπειτα τοποθέτησε την Τότεναμ λόγω της παρουσίας της στον τελικό...

Για τη δική του ομάδα, ούτε λόγος... Όλο το βάρος στους «απέναντι».

Pep Guardiola is a huge admirer of Spurs:

“Since I came here to England, Spurs have been a real contender every season. The first season they finished second. They have always been there. They’re the second best team in Europe.”

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) August 17, 2019