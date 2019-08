Ο Ισπανός τερματοφύλακας έγινε ήρωας για την ομάδα του με την απόκρουση του τελευταίου πέναλτι της Τσέλσι από τον Τάμι Άμπραχαμ και χάρισε το τρόπαιο στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Το χάρηκε με την ψυχή του, πανηγύρισε, ευχαρίστησε την ανώτερη ποδοσφαιρική δύναμη που του επέτρεψε να ζήσει ένα τρελό 10ήμερο από τη μέρα που υπέγραψε στη Λίβερπουλ και βρέθηκε ξαφνικά πρώτος γκολκίπερ λόγω του τραυματισμού του Άλισον, ωστόσο, έζησε και κάτι αδιανόητο!

«Ένας οπαδός πήδηξε πάνω από κάτι και κλώτσησε τον Αντριάν στο πόδι. Έχει πρηστεί και θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Λόνεργκαν είναι έτοιμος αν χρειαστεί, έχει κάνει προπονήσεις μαζί και με τον Κέλεχερ» ήταν τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ!

Footage shows the moment Adrian was injured by a Liverpool fan running onto the pitch after the shootout #LFC #Adrian pic.twitter.com/kY7t6Tmxjv

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) August 16, 2019