Άρσεναλ: Μόνο ο Τζένκινσον έμεινε από την ομάδα του 2012! (pic)

Ο Άγγλος δεξιός οπισθοφύλακας έμεινε μόνος του από εκείνη την ομάδα που είχε παίκτες όπως οι Ράμσεϊ, Γουίλσιρ, Ροσίτσκι, Αρσάβιν, Ζιρού, Βερμάελεν, Μερτεσάκερ, Αρτέτα, Ποντόλσκι, Καθόρλα, Γουόλκοτ, Σαμάκ και άλλους...

Η γενιά εκείνη έχει χαθεί οριστικά και ο μοναδικός που παραμένει στους «κανονιέρηδες» είναι ο Καρλ Τζένκινσον, ο οποίος, κάθε άλλο παρά επιτυχημένη θητεία έχει σημειώσει στο λονδρέζικο κλαμπ. Έχει παραχωρηθεί δανεικός σε Γουέστ Χαμ (2014-2016) και Μπέρμιγχαμ (2017-2018) και φέτος... σχεδόν αναγκαστικά παραμένει κομμάτι των σχεδίων του Έμερι...

Only one player remains at Arsenal...

His name: Carl Jenkinson pic.twitter.com/DQeAAcv7jg

— Metro Sport (@Metro_Sport) August 7, 2019