Αγουέρο: «Πες στην αδερφή σου να περάσει το βράδυ» (vid)

Ο Αργεντινός επιθετικός κατέβαινε με την υπόλοιπη ομάδα, όταν μια οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι ακούστηκε να του λέει: «Αγουέρο, η αδερφή μου σε αγαπάει».

Ο Αγουέρο απάντησε με ατάκα, λέγοντας: «Τέλεια, πες της να περάσει το βράδυ».

Ο Αργεντινός με χιούμορ και καλή διάθεση δεν άφησε αναπάντητο αυτό που ειπώθηκε, ενώ κάποιοι που παρακολούθησαν την κουβέντα άρχισαν να γελάνε.

“Aguero, my sister loves you”

“Great, tell her to come round tonight”

Probably can’t hear the last line but you’ll hear the two lads in front laughing pic.twitter.com/l5LJwsAKmD

— Sam Lee (@SamLee) August 4, 2019