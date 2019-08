Ο Άγγλος επιθετικός, που μάλιστα στο παρελθόν έχει δηλώσει πως χάρηκε για τη Λίβερπουλ και την κατάκτηση του Champions League από τη στιγμή που έχει αφήσει εκεί καλούς φίλους, είδε και ο ίδιος πως αποτελεί παίκτη - πρότυπο για νεαρά παιδιά αλλά και πως ο κόσμος της πρώην ομάδας του δεν έχει κανέναν λόγο να του κρατήσει κακία.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης για το Community Shield στο «Γουέμπλεϊ» και έχοντας κατακτήσει ακόμα έναν τίτλο, ο Στέρλινγκ κατευθύνθηκε σε σημείο εξέδρας όπου υπήρχαν φίλοι της ομάδας του Κλοπ, έβγαλε φωτογραφίες, τον αγκάλιασαν, χάρισε τη φανέλα του και μοίρασε χαμόγελα...

Raheem Sterling may have left Merseyside but he's a still an inspiration to young fans up and down the country!

pic.twitter.com/pBmP8rZt2t

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 4, 2019