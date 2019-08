Η Premier League και το Community Shield ήταν οι μοναδικές διοργανώσεις στην Αγγλία που καθυστέρησαν για ένα χρόνο να εφαρμόσουν τον κανονισμό, που θέλει τους προπονητές να δέχονται κίτρινες και κόκκινες κάρτες για ανάρμοστη συμπεριφορά, όμως ήδη από το πρώτο ματς της νέας σεζόν είχαμε το πρώτο κρούσμα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έγινε το πρώτο... θύμα, καθώς δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διμαρτυρία στο ματς της Σίτι με την Λίβερπουλ.

Pep Guardiola is the first Premier League manager to be shown a yellow card.

That didn't take long pic.twitter.com/tqjF6fxYOc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 4, 2019