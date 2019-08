Μόλις στο 12’ ο Στέρλινγκ βρήκε δίχτυα στο ματς της Σίτι με την Λίβερπουλ για το Community Shield, έκανε το 1-0 για τους πολίτες και πέτυχε το πρώτο γκολ της νέας σεζόν στην Αγγλία.

Ended 2018-19 with an @EmiratesFACup Final double...

...and now @sterling7 starts 2019-20 with a #CommunityShield opener! pic.twitter.com/HTDyUT6fDP

— The FA (@FA) August 4, 2019