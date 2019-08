Στην Μπράιτον με μεταγραφή ρεκόρ ο Γουέμπστερ

Οι «Γλάροι» ενισχύονται στην άμυνα καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άνταμ Γουέμπστερ από την Μπρίστολ Σίτι.

Η Μπράιτον δαπάνησε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της για μεταγραφή, βγάζοντας από τα ταμεία της 20 εκατομμύρια λίρες, με τον Γουέμπστερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

We've completed the signing of defender Adam Webster on a four-year deal from @BristolCity.

What a start to the weekend!

Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2019